Экс-беркутовцы Аброськин и Зинченко после обмена дали комментарий российскому телеканалу

Зинченко и Аброськин добавили, что намерены и дальше участвовать в расследовании в своем деле.

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНВ» 29 декабря в рамках обмена, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской.

Комментарий экс-беркутовцев показали в эфире программы «Вести» на пропагандистском канале «Россия-24».

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«Еще ни одного прямого доказательства не было приобщено к судебному процессу стороной прокуратуры», — сказал экс-беркутовец Аброськин.

Зато Зинченко предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.

«Я думаю, так долго шло следствие, потому что, они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя», — отметил он.

Зинченко и Аброськин добавили, что намерены и дальше участвовать в расследовании в своем деле.

Напомним, 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В рамках обмена Украина в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.

Семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.

В то же время адвокаты экс-беркутовцев Зеленского призвали пересмотреть оценки событий Евромайдана. Также они объяснили, почему их подзащитные согласились на обмен.