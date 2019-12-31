Полярники со станции Вернадского поздравили Украину с Новым годом (видео)
10:23, 31 декабря 2019Общество
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Двадцать четвертая украинская антарктическая экспедиция поздравила украинцев с новогодними праздниками.
Полярники и полярниці с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом / фото facebook.com/antarctic2019/
Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом.
Видеопоздравление размещено на официальной странице Минобразования в Facebook.
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Они желают больше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое.
Отметим, сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции: 10 полярников и 2 полярници. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.
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