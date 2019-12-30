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В военном госпитале рассказали о состоянии освобожденных из плена военнослужащих ВСУ

09:51, 30 декабря 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, после встречи в международном аэропорту «Борисполь» бойцы были доставлены в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве.

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По словам начальника военного госпиталя, генерал-майора медицинской службы Анатолия Казьмирчука, в дальнейшем все освобожденные из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи.

«Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней, поэтому специалистами нашего центра будут проведены обследования», - сказал Казьмирчук.

В дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, каждый военный сможет пройти психологическую реабилитацию.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Около 21.30 самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь».

Представители Офиса президента сообщали, что освобожденных украинских граждан обследуют в больнице «Феофания».

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