"Каждый день там ловят людей": экс-пленник боевиков рассказал о реалиях жизни в "Л/ДНР"

По словам Максима Теорентера, в течение 4 лет в плену ему приходилось бороться за свою жизнь и свою честь.

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики каждый день ловят людей.

Об этом рассказал освобожденный украинец Максим Теорентер, который провел в плену 4 года, пишет liga.net.

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"Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете ... Приезжаешь сюда - как в Голливуд попал", - отметил Теорентер.

По его словам, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и свою честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - сказал Теорентер.

Он утверждает, что он сам видел и знает, что в заложниках у российских боевиков находится еще 15 человек, и это только в одной из колоний.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Вечером в тот же день освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".