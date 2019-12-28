"Новые" прокуроры отказались давать комментарии относительно экс-"беркутовцев"

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобы на меры пресечения обвиняемым в массовых расстрелах людей на Майдане.

Новоназначенные прокуроры отказались давать комментарии относительно возможного освобождения в рамках обмена экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на просьбу журналистов прокомментировать свою позицию они посоветовали обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры за официальным комментарием.

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На просьбу дать неофициальный комментарий прокуроры заявили, что они должностные лица и не могут давать таких комментариев.

Также остался без ответа вопрос, кто именно запретил им давать комментарии прессе: это какая-то инструкция, распоряжение, устный приказ от руководства, есть ли какая-либо другая причина этому.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинение по делу пятерых экс-"беркутовцев", окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве.

Сегодня на заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб на меры пресечения всем пяти экс-"беркутовцам" сторону обвинения представляют трое прокуроров, которые ранее не имели никакого отношения к делам Майдана и были переведены на работу в новый Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, начальником департамента Виктором Мисяком.