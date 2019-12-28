Суд продолжает рассматривать апелляции на меры пресечения экс-"беркутовцам"
Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалоб на меры пресечения 5 экс-"беркутовцам", обвиняемым в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд второй день рассматривает соответствующие жалобы.
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Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс- «беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.
16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.
19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.
27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.