Суд продолжает рассматривать апелляции на меры пресечения экс-"беркутовцам"

Трем бывшим «беркутовцам» Святошинский райсуд 19 декабря продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашними арестами.

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалоб на меры пресечения 5 экс-"беркутовцам", обвиняемым в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд второй день рассматривает соответствующие жалобы.

Читайте такжеСуд отпустил экс-"беркутовца" Маринченка из-под стражи, несмотря на имеющийся риск его побега – прокурор

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс- «беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.