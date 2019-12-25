В Украине установили рекорд по самой массовой игре на трембите (фото)

В Ивано-Франковске одновременно заиграли 146 трембит.

Сегодня, 25 декабря, в Ивано-Франковске установили рекорд Украины по самой массовой игре на трембите.

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Более сотни трембитарей прошли торжественным шествием по центру города, создавая зрелищное и неординарное по своим масштабам действо, пишут Версии.

К “трембитной артиллерийской сотне” присоединились люди разного возраста, профессии, социального статуса. Среди участников были музыканты, гуцулы-горцы, актеры, военные, полицейские, студенты, медики, пластуны, добровольцы.Основной идеей организаторы называют объединение общества посредством такого действа.

К слову: трембита уже однажды была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный духовой инструмент. Чаще всего размер ее около 3-х метров, диаметр – 30 мм, вес в среднем не более 1,5 килограмма. Однако крупнейшие из трембит достигали 8 метров.