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Аноним сообщил о минировании вокзала в Киеве: сотрудники и пассажиры эвакуированы

15:29, 20 декабря 2019
Общество
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Поезда курсируют по графику / фото wikipedia.org

Читайте такжеВ МВД хотят конфисковывать имущество в псевдоминеровОб этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы.

«Укрзализныця» просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – добавили на предприятии.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин ужесточил ответственность за псевдозаминирования.

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Теги: #новости Украины#Киев#вокзал#Новости Киевапогода в Киеве