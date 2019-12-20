Аноним сообщил о минировании вокзала в Киеве: сотрудники и пассажиры эвакуированы

Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В Киеве ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о якобы минировании.

Читайте такжеВ МВД хотят конфисковывать имущество в псевдоминеровОб этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы.

«Укрзализныця» просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – добавили на предприятии.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин ужесточил ответственность за псевдозаминирования.