Аноним сообщил о минировании вокзала в Киеве: сотрудники и пассажиры эвакуированы
15:29, 20 декабря 2019Общество
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Вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику / фото wikipedia.org
В Киеве ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о якобы минировании.
Читайте такжеВ МВД хотят конфисковывать имущество в псевдоминеровОб этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», – говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы.
«Укрзализныця» просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – добавили на предприятии.
Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин ужесточил ответственность за псевдозаминирования.
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