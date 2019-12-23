В Украине 1,5 млн безработных - Минэкономики

В правительстве поставили цель сократить безработицу до 5%.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства количество безработных в Украине составляет 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время визита в государственное предприятие Турбоатом, передает пресс-служба Минэкономики.

«У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 миллиона. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят», — сообщил Милованов.

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Он отметил, что в правительстве поставили цель сократить безработицу до 5%. При этом размер зарплат в Украине должен ежегодно расти на 2 тыс. гривен ($85,6).

Ранее министр сообщал, что самый высокий уровень занятости в Украине, в Харьковской области, в среднем 62%.

Напомним, что по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 10% всех безработных украинцев — это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания учебы.