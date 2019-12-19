Фотозоны и DJ party: в Чернигове зажгли главную елку (фото)

Организаторы, несмотря на отсутствие снега, пытались создать черниговцам праздничную новогоднюю атмосферу.

В центре Чернигова на Красной площади сегодня, в День Святого Николая, торжественно открыли "Сказочный городок" и зажгли огни на главной елке города и области.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничное действо началось с анимационной программы для детей, а продолжилось концертной программой.

Традиционно в центре Чернигова установлена искусственная елка, вокруг нее расположены разнообразные фотозоны, аттракционы и каток, которому в этом году, по сравнению с предыдущими годами, изменили расположение - его разместили ближе к скверу имени Попудренко. Появилась и новая локация для селфи на фоне цифр грядущего года.

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На Красной площади собралось несколько тысяч черниговцев и гостей города. На праздничных локациях «зимнего городка» их встречали Святой Николай, Ангелочек и сказочные герои.

С праздником с главной сцены новогоднего городка присутствующих поздравили Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко и почетный гость - президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Ангелочек «передал» городскому голове Вифлеемский огонь и в это время зажгли огни на главной елке.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, сегодня утром во многих городских троллейбусах звучала новогодняя музыка. А Святой Николай дарил пассажирам конфеты и поздравлял их с новогодними и рождественскими праздниками.

«Этой традиции уже второй год. И горожанам она, очевидно, нравится – неожиданная встреча с вестником праздника вызывает у пассажиров улыбку и поднимает настроение. Когда Святой Николай дарит конфету – это безделушка, создающая настроение. Это прекрасно, особенно перед рабочим днем», - считают организаторы.

Также сегодня начала работу Резиденция дедушки в Туристско-информационном центре Чернигова, где в течение новогодних праздников будут организовываться различные мастер-классы и развлечения для детей.

Завершила празднование на Красной площади концертная программа DJ party.

Как сообщал УНИАН, в Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.