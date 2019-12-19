Практические экзамены на получение водительского удостоверения будут записывать на видеорегистратор

В Главном сервисном центре МВД презентовали систему видеофиксации практического экзамена на получение этого документа.

Практические экзамены на получение водительского удостоверения со следующей недели будут фиксироваться с помощью видеорегистратора.

Читайте также"Права в смартфоне": в МВД раскрыли детали нововведения для водителей

Как передает корреспондент УНИАН, в Главном сервисном центре МВД презентовали систему видеофиксации процесса сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения.

В учебные автомобили сервисных центров МВД уже установлены видеокамеры, которые будут снимать происходящее в салоне авто и перед ним во время сдачи экзаменов.

Как отметил заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД Юрий Смолянинов, в ноябре вступили в силу изменения в правительственное постановление о порядке сдачи экзаменов. Ими предусмотрены фото-видеофиксация и применение других технических приборов для фиксации результатов экзамена. Приобретено уже 440 видеорестраторов, которые будут установлены в автомобилях, на которых проходит практический экзамен. Одна камера будет направлена по направлению движения авто, а другая будет фиксировать действия курсанта и администратора, который принимает экзамен. Камеры будут стационарно установлены в учебные автомобили сервисных центров и устанавливаться на время экзамена в машины автошкол.

Он также добавил, что видеосдача практического экзамена позволит обеспечить беспристрастное рассмотрение жалоб со стороны граждан на оценки практического экзамена (вождение автомобиля).

До конца текущего года видеофиксация экзамена будет по желанию курсанта, а в следующем году станет обязательной.

«На сегодняшний день человек может отказаться от видеофиксации, но, когда правительство утвердит инструкцию о применении этого оборудования, в следующем году отказаться будет уже невозможно», - подытожил Смолянинов.