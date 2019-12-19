Пожар в колледже: отстраненный начальник ГУ ГСЧС Одесской области ушел в декрет

В последние дни Федорчак появляться в управлении ГСЧС перестал.

Начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области Виктор Федорчак, которого отстранили от исполнения обязанностей после трагического пожара в колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса, ушел в декрет.

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Об этом сообщает Думская.

По их информации, в первые дни после пожара он регулярно приходил в управление и раздавал указания. Одно из них - о проведении служебной проверки в связи с многочисленными «сливами» информации, а также фото- и видеоматериалов в СМИ и соцсети.

«Распорядился проверить, кто рассказал журналистам о проблемах с материально-техническим обеспечением. И сейчас на рядовых «тушил» давят, чтобы выяснить, кто был источником», - рассказал собеседник.

По словам источника, все это крайне негативно отразились на психологическом состоянии пожарных.

Отмечается, что в последние дни Федорчак появляться в управлении перестал. По некоторым данным, он ушел в отпуск по уходу за ребенком, то есть в декрет. Это позволит ему через некоторое время вернуться в систему ГСЧС. В то же время его жена, по данным одесского издания, в тот же день вышла на работу.

Также «Думская» сообщает, что Федорчаку уже нашли замену.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.