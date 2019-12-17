В ГСЧС опровергают, что пытались уничтожить документы по проверке одесского колледжа

В ведомстве признали, что последняя проверка колледжа была в июне 2014 года.

И. о. начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк опроверг заявление Службы безопасности Украины о том, что должностные лица регионального главка пытались уничтожить документы по проверке Одесского колледжа, экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шулюк заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов об обысках спецслужбы в ГУ ГСЧС и об уничтожении документов.

В частности, Шулюк утверждает, что сотрудники СБУ не проводили обыски в зданиях регионального управления ГСЧС.

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«Это не так… Говорю как должностное лицо, исполняющее обязанности начальника управления, никакие документы у нас не уничтожались… У нас планово работало ГБР в сопровождении прокуратуры и Национальной полиции. Они работали на следующий день после пожара. Они работали в Главном управлении ГСЧС и в Одесском городском управлении», - заявил и. о. начальника управления.

Он утверждает, что основной целью работы правоохранителей было изучение планирующих и распорядительных документов, а также документов о работе государственного пожарного надзора.

«Фактов того, что в Главном управлении уничтожались документы, нет», - утверждает Шулюк.

В то же время он признал, что последняя проверка колледжа была в июне 2014 года. Следующая проверка была запланирована, но не проведена в связи с тем, что женщина-инспектор получила травму (сломала ребро).

«Колледж перед началом учебного года не проверялся», - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц.

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.