В Киеве из-за ремонта ограничат движение на Южном мосту

Ограничения будут действовать с 13 по 15 декабря.

В Киеве на эстакаде Южного моста временно ограничат движение транспорта.

Читайте также"Укравтодор" будет принимать жалобы на состояние дорог через приложение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

«На эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта: с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении ст. м. «Выдубичи», с 21:00 14 декабря до 7:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана», - говорится в сообщении.

Как сообщили в коммунальной корпорации, на состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, поэтому будет проведен быстрый текущий ремонт этих конструкций.

Отмечается, что работы проведут в выходные, и значительную часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.