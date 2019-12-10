Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку у стен Кабмина

Архиепископ Климент вышел с плакатом «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму» и заявил, что начинает голодовку.

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент объявил бессрочную голодовку и требует защиты религиозной свободы украинцев на аннексированном полуострове.

Как сообщает «Крым.Реалии», Климент вышел с плакатом «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму» и заявил, что начинает голодовку.

«Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ», — сказал архиепископ.

Он ожидает от правительства обеспечить сохранение церковного имущества: помещений и икон. Климент уточнил, что прекратит голодовку после «выполнения ряда конкретных действий со стороны украинской власти».

«Требование: встреча с премьер-министром Украины, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели — хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (правительства — ред.) я поеду в Крым», — добавил он.

Отмечается, что никто из представителей украинской власти к архиепископу Клименту пока не вышел.

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Напомним, в декабре 2019-го в аннексированном Симферополе похитили церковное имущество из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины.

В июле его также его разграбили и осквернили. Это произошло после того, как оккупационный суд принял решение об освобождении помещения храма в пользу так называемого «Министерства имущественных и земельных отношений» Крыма. «Ремонт» в помещениях храма начали, когда Климент уехал в США.

В сентябре Комитет ООН по правам человека попросил власти Симферополя не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из их храма в городе.