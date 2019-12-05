Школьники из села чувствуют себя счастливее учеников из города - исследование PISA

В то же время, в Украине парни и девушки примерно одинаково довольны жизнью.

Международное исследования образования PISA-2018 показало, что украинские ученики, которые живут в селах, счастливее учеников из городов.

Об этом говорится в украинском отчете по результатам PISA-2018, пишет сайт НУШ.

“В Украине не наблюдается разницы в удовлетворенности жизнью среди подростков, обучающихся в различных учебных заведениях: ученики / студенты, которые учатся в лицеях, гимназиях или специализированных школах, так же довольны или недовольны жизнью, как и те, которые учатся в средних общеобразовательных школах или в ЗПТО.

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В то же время, местоположение учреждения образования существенно влияет на удовлетворенность жизнью украинских подростков: ученики / студенты, которые живут в сельской местности, имеют высокий уровень удовлетворенности жизнью, а дети из городов и небольших городов радуются жизни меньше“, – указано в отчете.

В то же время, в Украине парни и девушки примерно одинаково довольны жизнью. Это отличается от того, что заметили среди подростков большинства стран-участниц PISA.

Кроме того, ученики, которые не имеют чувства принадлежности к своему заведению, существенно больше недовольны жизнью.