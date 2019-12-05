Зимние лайфхаки: 5 способов быстро согреться (видео)

Главное правило зимой - не замерзнуть.

Пришла зима, а с ней – снег и морозы. Чтобы не замерзнуть на улице, стоит придерживаться нескольких простых правил.

5 небанальных способов быстро согреться

Перед выходом из дома надо поесть чего-нибудь горячего. Пища дает организму энергию, большая часть которой пойдет на обогрев. Также всегда носите с собой плитку черного шоколада. Как только начинаете мерзнуть на морозе, съешьте несколько кусочков. Это поможет поддержать температуру тела на должном уровне.

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Стрессы и нервные срывы еще больше помогут морозу охладить вас. Поэтому не нервничайте и заставьте себя расслабиться: напрягите мышцы, а затем резко расслабьте их. Если вам часто приходится бывать на улице в лютый холод, купите соляную грелку. В первую очередь, от мороза страдают конечности – поэтому согревайте руки и ноги.

Не забывайте мамино правило – одевать шапку. Кожа головы имеет много кровеносных сосудов, поэтому без головного убора тело быстро охлаждается.