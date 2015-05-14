СМИ: В ДТП погиб офицер из 79-й аэромобильной бригады

Как сообщают НикВести, мужчина возвращался из зоны АТО на внедорожнике черного цвета, не справился с управлением и зацепил КАМАЗ, после чего автомобиль выехал на тротуар, где врезался в столб. Тело десантника выбросило из автомобиля.

"В семье горе произошло. Приехал из зоны АТО сегодня и, я так понимаю, не доехал. Не знаю, спешил на эмоциях…", - сообщил боец 79-й бригады с позывным "Маршал", который вместе с 20 военнослужащими находился на месте ДТП.

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"По поводу аварии. Как я понимаю, он ехал, как мы опросили свидетелей, ехал с моста, выехал велосипедист, он вильнул, ударился в КАМАЗ и вылетел, ударился в столб, после вылетел из машины и погиб", - сказал он, добавив, что майор Кошапов ехал в автомобиле один.