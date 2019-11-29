Для предотвращения затоплений и для инвесторов: правительство хочет сделать 3D-модели всей Украины

Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач.

Госгеокадастр объявил тендер на выполнение работ по аэрофотосъемке территории Украины, а также созданию ортофотопланов и цифровой модели рельефа.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.

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«Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру. Высокоточные данные будут использовать и в проектировании украинских дорог, эффективно будут орошать земли. Это также позволит предотвращать последствия наводнений, затоплений», - подчеркнул Гончарук.

Как отметили в Кабмине, только в этом году в мае на Прикарпатье и Закарпатье почти 400 домохозяйств пострадали в результате наводнения и дождей. Благодаря аэрофотосъемке территории Украины государство будет иметь необходимый ресурс для недопущения подобных случаев.

Общая стоимость работ составляет 276 млн гривен. Срок выполнения - до декабря 2020 года.

Кроме того, в рамках подготовки к земельной реформе Госгеокадастр активно наполняет базу данных. За 3 месяца на публичной кадастровой карте появилось 6 новых информационных слоев. В настоящее время внесены сведения о 20,9 млн земельных участков (общая площадь – 43,8 млн га).