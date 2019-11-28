Одесский гинеколог рассказал свою версию порноскандала (фото)

По словам медика, летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

Одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к скрытой видеосъемке пациенток в своем кабинете в здании онкодиспансера.

Он заявляет, что "стал пешкой в чьей-то игре" и, возможно, скандал связан с происками конкурентов. По словам медика, летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

Об этом на условиях анонимности "Обозревателю" сообщила одна из пациенток Триполко, которой удалось пообщаться с медиком. Она очень хорошо отзывается о враче и не верит, что он мог снимать женщин на скрытую камеру и передавать видео на порносайт.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.

По факту в ноябре открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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В частности, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из порносайтов неизвестные распространили видео порнографического характера. На данном видео – заявительница во время проведения процедуры УЗИ в Одесском онкологическом диспансере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено, что в кабинете врача установлена скрытая камера, которая снимает процедуру УЗИ. При этом пациентам о видеофиксации никто не сообщает.

Также установлено, что на указанном интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

26 ноября главврач диспансера Олег Лукьянчук заявил, что незаконная видеосъемка гинекологических УЗИ происходила на территории, сдаваемой в аренду.