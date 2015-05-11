Транспортное пересечение линии разграничения в Луганской области могут запретить

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил после обнаружения двух спрятанных в лесополосе грузовиков, загруженных пивом, предназначенным для доставки на оккупированную территорию, сообщает пресс-служба.

"Постоянные нарушения распоряжения о движении грузов в сторону оккупированных территорий приведут к тому, что в ближайшее время пересечение линии разграничения огня в Луганской области будет запрещено для любого транспорта, включая легковой. Все автомобильные дороги будут перекрыты, исключение останется только для пешеходов", - заявил Москаль.

В пресс-службе отметили, что в случае принятия данного решения будут перекрыты все автомобильные дороги, а исключение останется только для пешеходов.

"С так называемой «ЛНР», которая постоянно обстреливает нашу территорию, и которую Верховная Рада признала террористической организацией, никакая коммерция недопустима", - подчеркнул Москаль.

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Руководитель области изъял у водителей грузовиков документацию и передал их милиции для проверки.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время пропуск лиц, транспортных средств и грузов в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений осуществляется на 5 определенных дорожных коридорах, на которых функционирует 6 пунктов пропуска. Кроме того, функционирует 25 контрольных пограничных постов.

Также Госпогранслужба и правоохранители работают над созданием единой электронной информационной базы лиц, которым выданы пропуска на Донбассе.