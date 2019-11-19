1+1 media представили революционный проект «Mind Contest: Люди против машин»

Сегодня, 19 ноября, 1+1 media объявила о проведении батла между людьми и машинами – «Mind Contest: Люди против машин». Это уникальный проект-эксперимент, цель которого проверить гипотезу о том, что искусственный интеллект может противостоять человеческому и самостоятельно создавать не менее оригинальный контент.

«Мы, как компания, которая ценит людей идей, хотим дать возможность креативной индустрии сойтись в батле с нейросетью и наконец проверить, действительно ли роботы способны заменить людей творческих профессий на рынке труда в ближайшем будущем, или это миф. Присоединяйтесь к проекту, если вы не боитесь стать соперником искусственного интеллекта и отстоять звание людей-креаторов», – отметила Светлана Павелецкая, ментор проекта «Mind Contest: Люди против машин» и директор по маркетинговым коммуникациям группы 1+1 media.

Членами жюри проекта стали: председатель жюри, руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер канала 1+1 Максим Кривицкий, главный продюсер развлекательных программ канала 1+1 Ольга Слисаренко, креативный продюсер управления развлекательных программ канала 1+1 Ксения Черная, писательница, сценаристка, певица, журналистка, телеведущая Ирена Карпа, режиссер и клипмейкер Любомир Левицкий.

Менторы проекта: Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media, и Анна Ткаченко, руководитель 1+1 Digital и Инновации.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов:

На первом этапе 1+1 media и жюри будут находиться в поиске участников для формирования Л-команды – контентмейкеров, что решатся потягаться с нейросетью. На основе поданных заявок жюри отберут до 12 участников, которые будут распределены во втором этапе на несколько суперкоманд. Заполнить заявку на участие в проекте можно до 29 декабря 2019 года здесь.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно вымышленному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашения авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа. Список участников Л-команд будет объявлено 16 февраля 2020 года.

Во время работы над идеями и тизерами участников Л-команд будут поддерживать и консультировать менторы проекта.

Третий и финальный этап проекта состоится 18 апреля 2020 года в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель – человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

«Мы с членами жюри уже в ожидании работ участников и осознаем ответственность за подбор команд, которые смогут посоревноваться с искусственным интеллектом. При оценке работ в финале жюри не будут знать, какой из тизеров принадлежит людям, а какой нейросети, и будут голосовать только, учитывая впечатление от уровня работы. Поэтому желаю успехов, победит лучший!», – рассказал Максим Кривицкий, председатель жюри, руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер канала 1+1.

Идея использования нейронной сети была предложена креативным агентством TABASCO. 1+1 media взяла ее к дальнейшей самостоятельной разработке и трансформировала в концепт проекта «Mind Contest: Люди против машин».

Созданием и программированием нейронной сети занимается IT-компания «Kazkar.com», которая в течение всего соревнования будет коммуницировать от стороны нейросети.

«Мы должны научиться использовать искусственный интеллект не для того чтобы заменить себя, а чтобы самим стать лучше. Человек не в состоянии обработать огромное количество информации без помощи: технологии становятся все более доступными, а творчество машин все более реалистичными. Для нас это сигнал, с одной стороны, учиться критически воспринимать информацию, а с другой – повышать планку креативности. И здесь машины помогут, прежде всего, как инструменты», – комментирует Дмитрий Федюков, Head of «Kazkar.com».

Над созданием проморолика работала команда «1+1 Promo», а визуальным образом проекта и сайтом занимались команды «1+1 Promo» и «1+1 Digital».