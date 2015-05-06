В Николаеве осудили пожизненно мужчину, взорвавшего многоэтажку, чтобы скрыть убийство
Приговором Ленинского районного суда города Николаева 38-летний местный житель приговорен к пожизненному лишению свободы за разбойное нападение на 50-летнюю женщину и ее убийство, а также за умышленное причинение взрыва бытового газа жилого дома с целью сокрытия убийства.
Об этом сообщает пресс-служба николаевской прокуратуры.
Трагедия произошла 9 июня прошлого года в 5-ти этажном жилом доме № 28 по ул. Молодогвардейской в г. Николаеве.
Установлено, что мужчина познакомившись с потерпевшей и узнав, что у нее дома есть значительная сумма денег и ценное имущество, решил совершить разбойное нападение на женщину с целью завладения ее имуществом.
Он под предлогом совместного употребления спиртных напитков, вместе с потерпевшей попал в ее квартиру, расположенную на пятом этаже дома, задушил женщину, завладел деньгами и золотыми изделиями потерпевшей на общую сумму свыше 27 тысяч гривен и перерезал шланг, которым соединялась газовая плита с газопроводом, в результате чего произошел взрыв бытового газа.
В результате взрыва были разрушены 5 квартир дома.
Читайте такжеВ Николаеве под завалами обнаружено тело погибшей женщины (уточненная)Действия осужденного квалифицированы по ч.4 ст.187, ч.2 ст.194 и п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное убийство из корыстных побуждений).
В судебном заседании стороной обвинения вина мужчины в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана.
Судом удовлетворены иски потерпевших и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева на сумму почти 1,5 млн грн.