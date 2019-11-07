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Спасение Цезаря: в Харькове спасатели освобождали дворового пса из железной ловушки (видео)

11:40, 07 ноября 2019
Общество
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Цезарь живет возле одного из предприятий / фото: скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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То, что пес попал в беду, заметила одна из женщин, когда шла на работу. Однако сама женщина не смогла справиться, поэтому и вызвала профессиональных спасателей.

Если бы фильтр не сняли, впоследствии у четырехлапого начала бы гноиться шея, ведь ловушка бы вросла в кожу бедняги. Пес по имени Цезарь уже много лет живет у одного из местных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове суд отменил решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности жительницы города Светланы Карповой, наложении штрафа и конфискацию собаки породы "немецкая овчарка" с целью ее усыпить.

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Теги: #новости Украины#Харьков#собакапогода в Харькове