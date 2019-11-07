Спасение Цезаря: в Харькове спасатели освобождали дворового пса из железной ловушки (видео)

Собаку, которая головой залезла в часть металлического фильтра, заметила женщина, идя на работу.

В Харькове дворовый пес попал в ловушку - головой залез в часть металлического фильтра. Освобождать четырехлапого позвали спасателей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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То, что пес попал в беду, заметила одна из женщин, когда шла на работу. Однако сама женщина не смогла справиться, поэтому и вызвала профессиональных спасателей.

Если бы фильтр не сняли, впоследствии у четырехлапого начала бы гноиться шея, ведь ловушка бы вросла в кожу бедняги. Пес по имени Цезарь уже много лет живет у одного из местных предприятий.

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