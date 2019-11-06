В Чернигове суд отменил «смертный приговор» щенку

Ранее суд первой инстанции постановил усыпить овчарку, которая, играя, прыгнула на девушку, исцарапав в ей ноги.

Черниговский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности жительницы города Светланы Карповой, наложении штрафа и конфискации собаки породы «немецкая овчарка» с целью ее усыпления.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского апелляционного суда.

Согласно информации, соответствующее постановление принято сегодня, 6 ноября, апелляционным судом.

Отмечается, что в сентябре Карпова на территории городского пляжа «Золотой берег» выгуливала 3-х месячную овчарку Нору без поводка и без намордника. Собака, играя, наскочила на девушку, поцарапав ей ноги. Мать девушки обратилась с жалобой в суд.

Деснянский районный суд постановил, что владелица овчарки нарушила правила содержания собак и кошек в г. Чернигове, и приговорил к наложению штрафа в размере 51 гривни и конфискации собаки для того, чтобы ее усыпить. В решении суда сказано, что нападение собаки причинило вред здоровью девушки. Этот приговор получил резонанс в городе, вызвав несогласие представителей общественности, в частности, зоозащитников.

Апелляционная жалоба Карповой на это решение Деснянского районного суда города Чернигова удовлетворена частично. Ее освободили от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, ограничившись устным замечанием.

Также Черниговский апелляционный суд отметил, что в действиях Карповой имеет место состав административного правонарушения, однако указал, что последствия совершенного правонарушения не представляют повышенной общественной опасности и не причинили значительный ущерб потерпевшей, правам и свободам других лиц. Каких-либо отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

«Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит», - сообщили в пресс-службе суда.