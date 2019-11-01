Расследовать смерть подростка в Прилуках будет Главное следственное управление полиции
Расследованием смерти подростка, найденного на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области, заниматься Главное следственное управление Национальной полиции Украины.
Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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«Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставил лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников», - отметил Клименко.
Кроме того, приказом председателя Национальной полиции начальник Прилукского отдела полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в г. Прилуки Черниговской области.
По официальной информации областной полиции, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.
Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) УК.
Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.
Вечером 31 октября в Прилуках прошла акция протеста перед отделом полиции с требованием объективного расследования гибели подростка.