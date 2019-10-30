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ГБР будет расследовать дела Майдана – Генпрокуратура

15:27, 30 октября 2019
Общество
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Руководство ГПУ и ГБР уже одобрили создание отдельного подразделения / фото УНИАН

Создание подразделения одобрили генпрокурор Руслан Рябошапка и директор ГБР Роман Труба во время встречи 29 октября, передает пресс-служба ГПУ.

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Рябошапка с 1 ноября также приказал инвентаризировать материалы уголовных производств и передать их в ГБР.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября, согласно законодательству, прокуратура теряет функцию досудебного расследования. В то же время в ГПУ утверждают, что продолжат осуществлять процессуальное руководство в процессах, расследование в которых будет передано на требование закона к соответствующим органам досудебного расследования.

21 октября 2019 года был создан Департамент процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

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Теги: #ГПУ#Евромайдан#ГБР