Миллионеры без миллионов: журналисты рассказали, как жителей Тернопольщины вовлекли в преступную схему по отмыванию денег (видео)

Жителей одного из сел использовали для выведения миллионов гривень.

В селе Стрелковцы Тернопольской области сразу несколько жителей невольно стали участниками преступной схемы по выводу денег.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, жительница села Ольга случайно узнала, что дочь якобы работала в Киеве в компании "Вилсонс групп", где заработала 2,5 миллиона. Ее дочь Татьяна, которая годами ухаживала за своей дочерью-инвалидом внезапно стала миллионершей – в соответствии с выпиской из налоговой. Увидев такие цифры, женщины помчались в налоговую, однако там ничего не объяснили.

Оказалось, что дочь Ольги стала не миллионершей, а участницей преступной схемы – ее без ведома устроили на работу, а под видом зарплаты компания просто выводила миллионы гривень.

Таких "миллионеров" в селе Стрелковцы оказалось более 20. Все они резко разбогатели на бумаге – получили зарплату от "Вилсонс групп", о которой ранее даже не слышали.

Адвокат Игорь Млечко объясняет, что мошенники из "Вилсонс групп" могли воспользоваться личными данными через налоговую или банк. В августе 2018 года эта фирма фиктивно устроила их на работу и уже через несколько дней начислила миллионную зарплату – чтобы отмыть "черные" деньги. Через счета таким образом вывели не менее 14 миллионов гривень.

Пока налоговая разбирается, люди страдают из-за этих фиктивных миллионов, ведь могут потерять реальные деньги, которые, к примеру, получают от государства в виде пособия по уходу за ребенком-инвалидом.

Сама компания "Вилсонс групп" существует только на бумаге. Учредителем ее значится некий Максим Галустян, который за последний год основал более ста компаний. А по адресу, который указан как место его проживания, расположен храм.