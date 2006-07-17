Украина всячески поддерживает вступление России в ВТО

Украина будет всячески поддерживать стремление России к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом информационному агентству „ВВС” заявил министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики.

Вместе с тем, А. ЯЦЕНЮК отметил, что его менее всего интересует очередность вступления в организацию двух государств.

«Меня менее всего интересует, когда Россия вступит в ВТО. Но меня интересует, чтобы Россия была членом Всемирной торговой организации, и мы всячески поддерживаем ее усилия на этом пути”, – сказал он.

Министр экономики в очередной раз подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса в переговорах по вступлению в ВТО с Кыргызстаном, Украина воспользуется своим правом и будет просить большинство в рабочей группе ВТО проголосовать за вступление Украины, без учета мнения Бишкека.

«Мы не отказываемся от переговорного процесса с Кыргызстаном, но он должен быть исключительно конструктивным. Если же он не будет носить четких признаков конструктивизма, Украина воспользуется своим правом просить большинство в рабочей группе ВТО проголосовать за вступление Украины в ВТО без Кыргызстана”, – отметил А. ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в ходе недавнего саммита G8, проходившего в Санкт-Петербурге 15-16 июля, Российская Федерация и США не смогли договориться по вступлению России в ВТО. Стороны не достигли компромисса в вопросах условий доступа на российский рынок финансовых услуг, доступа на сельскохозяйственный рынок, применения ветеринарных мер, по уровню импортных пошлин на авиатехнику и защите прав интеллектуальной собственности.

В июне в ходе очередного заседания рабочей группы по вступлению Украины в ВТО, проходившего в Женеве, Киргизия выдвинула требование снизить импортные пошлины на аграрную продукцию. При этом Киргизия согласилась вынести за рамки переговоров вопрос о выплате долга Украиной в размере 27 млн. долл.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

В настоящее время Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем. 31 мая с.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнение по тарифным обязательствам к двустороннему договору по взаимному доступу на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, начавшихся в 1946 году.

Ныне в состав ВТО входит 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга (ратификация должна пройти в июне 2006 года).