Жена украинского экс-нардепа поскандалила с Притулой в сети (фото)

Жена экс-нардепа Лещенко оскорбила Притулу.

Сергей Притула вступил в спор с ди-джеем Анастасией Топольской, женой журналиста и бывшего народного депутата Сергей Лещенко.

Артистка, выступающая под сценическим псевдонимом Nastia, на своей странице в Facebook назвала известного шоумена и волонтера "медийным му*аком", после чего ведущий отреагировал в комментариях к посту на критику.

Топольская (девичья фамилия Беседина) встала на защиту нашумевшего дуэта Анна Мария, которые во время отбора на песенный конкурс Евровидение 2019 оскандалились после того, как не смогли ответить на вопрос о принадлежности Крыма, а сейчас отправились на фестиваль "Новая волна" в РФ, передает "РБК-Украина".

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"Я тут встряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье вцелом. Или вы и правда думаете, что "Я тебя породив, я тебя вб'ю" - это формула национального успеха? Супер треш, конечно", - говорится в публикации Топольской.

Также она рассказала про ситуацию с собственной семьей: "Вспомнилось, как журналисты дозванивались в Крым моей сестре и всей ее семье, чтобы узнать подробности наших отношений и их жизни".

"Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, или с ними". WTF!" - написала Топольская.

Сергей Притула ответил на выпад в свой адрес и высказал мнение, что быть "медийным му*аком" почетнее, чем "дешевой шоу-бизнесовой коллаборационисткой".

"Еще бы еще понимали разницу между "посоветовали" и "породили", цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес - спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев на Донбассе. Сойдемся на том, что быть медийным му*аком почетнее, чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта!", - говорится в комментарии Притулы.