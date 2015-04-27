На Херсонском судоремонтном заводе горело мальтийское судно
11:18, 27 апреля 2015Общество
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Утром в воскресенье, 26 апреля, на территории Херсонского судоремонтного завода произошло возгорание мальтийского судна.
В Херсоне на судоремонтном заводе произошел пожар на мальтийском судне / kb.nuos.edu.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области, информацию о пожаре спасатели получили около 10:30.
По предварительным данным, горели канаты и мусор в носовой части (шкиперский трюм) сухогруза «Челси-7».
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Пожар охватил не менее 36 кв. м, однако спасатели локализовали возгорание и ликвидировали его.
Порт регистрации судна - Мальта, флаг Валетта, 2010 г.в. На момент пожара сухогруз находился на ремонте на стапелях.
Ранее УНИАН сообщал, что в испанском порту горит российский траулер.
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