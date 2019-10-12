В Киеве состоится марш в поддержку незаконно осужденного в Италии Маркива

Суд присяжных итальянского города Павия 12 июля приговорил бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе 5 лет назад.

Послезавтра, 14 октября, в День защитника Украины, в столице пройдет марш в поддержку незаконно осужденного в Италии украинского бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

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Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.

Акция начнется в 11:00 на Михайловской площади.

Сначала участники акции пройдут до Министерства иностранных дел Украины, чтобы спросить о состоянии "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пойдут до Посольства Италии в Украине, где будут требовать справедливого суда над Маркивым.

Организаторы отмечают, что все дело против украинца построена на российском нарративе событий в Украине, и ни одно утверждение официального обвинения итальянской прокуратуры не имеет доказательного подтверждения.

Также организаторы призвали участников акции использовать только национальную символику.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккеллі и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива до 24 лет заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардийца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возврата Маркива на родину.

10 октября суд присяжных итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу.