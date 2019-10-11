Ветераны АТО/ООС поставили Зеленскому условия и анонсировали новый марш

Ветераны, в частности, просят президента запретить введение особого статуса Донбасса и любых других территорий.

Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие требования они озвучили на пресс-конференции в Киеве.

В частности, ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил просят президента запретить введение особого статуса Донбасса и любых других территорий, амнистию для боевиков, отвод войск, негосударственные военизированные формирования на территории оккупированного Донбасса, а также проведение выборов на оккупированных территориях до получения полного контроля по всей украинско-российской границе.

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Участники пресс-конференции считают, что договоренности со страной-агрессором не приведут ни к чему хорошему и призывают Зеленского быть осторожнее во время переговоров с президентом РФ.

"Я здесь не только как освобожденный 7 сентября политзаключенный, а больше как гражданин Украины, который принимал участие в российско-украинской войне в 2014-2015 годов. Людей освобождать нужно, но это не должно происходить любой ценой. Люди скажут: "Легко ему это говорить, когда он здесь, а они там", но я так думал и там", - подчеркнул бывший политзаключенный Евгений Панов.

По словам лидера "Нацкорпуса", первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, даже на территории, на которой пройдет разведение войск, выборы пройдут без всякого контроля с украинской стороны, а исключительно под недостаточно надежным, по его мнению, наблюдением наблюдателей ОБСЕ. "У меня была неформальная встреча с представителями ОБСЕ и они говорят, что могут набрать примерно 800 наблюдателей на 2 тыс. 300 участков на оккупированной территории. Большинство наблюдателей — это "носители языка"- белорусы, россияне, казахи", - отметил он.

Билецкий отметил, что разведение войск несет угрозу со стороны российско-оккупационных войск для территорий, которые покинут украинские военные, а также для мирного населения, которое там останется.

Кроме того, ветераны войны на Донбассе призвали украинцев и других ветеранов приходить на "Марш сопротивления капитуляции", который состоится в этот понедельник.

Как отметил председатель ВОО "Ветеранское братство" и координатор марша Дмитрий Шатровский, мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста.

"После этого поднимемся в административный квартал и проведем небольшой перформанс", - рассказал он.

Шатровский призвал людей, которые планируют посетить марш, не брать с собой флагов никаких политических партий и не произносить политические лозунги, а также не приносить запрещенные вещи, чтобы мероприятие состоялось мирно.