ООН: в Украине опасная эпидемиологическая ситуация

Об этом говорится в сообщении российского представительства ООН.

Согласно с информации, 24 апреля стартовала ежегодная Всемирная неделя иммунизации Всемирной организации здравоохранения.

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори.

"Потенциальную опасность для эпидемиологической ситуации в регионе составляет сейчас Украина, на территории которой продолжаются боевые действия. Отдельные районы этой страны по-прежнему недоступны для сотрудников международных организаций", - говорится в сообщении.

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"В ряде регионов Украины больницы испытывают трудности с обеспечением элементарными лекарствами и материалами. Особенно страдают уязвимые представители общества - старики и дети. Закрыты школы. С начала конфликта дети не получают прививок. У нас за окном 2015 год. Детям не должны угрожать заболевания, которые можно предотвратить с помощью прививок", - заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Гинг.