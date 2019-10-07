"Это остается украинской территорией": в МВД рассказали, что будут делать после отвода войск на Донбассе

В МВД обещают усиленное внимание к участкам отвода войск.

В Луганской области после разведения войск в районе населенного пункта Золотое украинские военные покинут территорию, где расположено около 120 домохозяйств.

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Об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает «Обозреватель». По его словам, после ухода ВСУ порядок на этой территории будут поддерживать силы Национальной полиции.

"Когда военные отойдут на километр назад, почти 120 домов могут оказаться в зоне разведения сил, которая требует усиленного внимания и присутствия полиции", – подчеркнул он.

Шевченко напомнил, что ранее в Станице Луганской около 70 домохозяйств попали в такую же зону: "С начала июля до начала октября у нас нет сведений, что там происходят какие-то плохие вещи. Это говорит о том, что полицейский сервис действует".

"Полиция будет нести службу в любых условиях, даже если военные будут отведены согласно договорённостям на самых высоких уровнях. Это все равно остается украинской территорией, все равно там должен быть правоохранительный сервис. Он будет снабжен увеличенными силами Национальной полиции, в частности, возрастет количество пеших и автомобильных патрулей", – рассказал он.

"Там будет штатное количество правоохранителей плюс наращенные силы из дополнительных ресурсов полиции Луганской области, а если надо, то и других регионов. Чтобы поддержать правопорядок, хватит", – добавил Шевченко.