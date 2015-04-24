Украина опередила Грузию и Болгарию в рейтинге самых счастливых стран

Как сообщает ТСН.uа, уровень счастья каждой страны определялся на основе нескольких основных критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода выбора, щедрость, уровень коррупции.

Отмечается, что в первую десятку стран-счастливиц вошли Швейцария, Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австралия.

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Соединенные Штаты стали 15-ми, а Великобритания заняла 21-ю строчку.

Украина оказалась на 111 строчке, обогнав Грузию (130), Болгарию (134) и Армению (127). Россия оказалась на 64 строчке, отстав от Польши и Беларуси.

В свою очередь десятка наименее счастливых стран выглядит так: Того - 158 место, Бурунди - 157 место, Сирия - 156 место, Бенин - 155 место, Руанда - 154 место, Афганистан - 153 место, Буркина-Фасо - 152 место, Кот-д'ивуар - 151 место, Гвинея -150 место, Чад - 149 место

Как сообщал УНИАН, Украина обогнала Россию и заняла 63 место в "индексе процветания".