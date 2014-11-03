Украина обогнала Россию и заняла 63 место в «индексе процветания» (карта)

Возглавляет рейтинг Норвегия, в первой пятерке также Швейцария, Новая Зеландия, Дания и Канада.

По словам исполнительного директора Legatum Institute Шан Хансен, обнародованный индекс отражает уровень «национального успеха». Авторы рейтинга анализируют достижения в экономике, возможностях ведения бизнеса, управлении, образовании, системе охраны здоровья, оборонном секторе, защите прав и свобод, а также доходы населения, сообщает Радио Свобода.

Читайте также25% мужчин в России умирает не достигнув 55-летнего возраста

Согласно отчету, среди всех стран Европы наибольшее падение в этом году продемонстрировала Россия. Она на 68 месте, тогда как еще в прошлом году занимала 61-е. Аналитики Legatum Institute указывают на то, что на решение авторов индекса повлияли действия России на международной арене, а именно - аннексия Крыма и поддержка беспорядков на востоке Украины, а также ветирования решений Совета безопасности ООН относительно Сирии.

Польша заняла 31 место, Беларусь - 53-е, Молдова - 89-е. Всего в рейтинге - 142 страны.

Нажмите, чтобы посмотреть полную карту с подробными данными по каждой стране