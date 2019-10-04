Фонд «Повернись живим» запускает уникальную учебную программу для высшего военного руководства

Учебная программа реализуется при поддержке Министерства обороны и Генерального штаба.

В понедельник, 7 октября, в Киеве стартует обучающая программа для военных руководителей, ключевая цель которой – сформировать у военных системный подход к принятию и внедрению управленческих решений, развитие стратегического мышления и лидерского потенциала.

Инициировал проведение программы Благотворительный фонд «Повернись живим». Обучение будет проводить Бизнес-школа МИМ. Затраты на обучение военных покрываются за счет благотворительных взносов, которые перечисляет БФ «Повернись живим» председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Обучение продлится с октября до декабря 2019 года. Отбор на программу (тестирование и собеседование) прошли более 30 офицеров органов военного управления, командования различных родов и видов войск, специалисты Министерства обороны Украины и офицеры Генерального штаба ВСУ.

Учебная программа состоит из следующих курсов: стратегическое мышление; корпоративное управление; макроэкономика; управление изменениями; управленческие коммуникации; операционный менеджмент и управление процессами; управление конфликтами; управление персоналом; личная эффективность руководителя; лидерство; кросс-культурный менеджмент.

Учебная программа реализуется при поддержке Министерства обороны и Генерального штаба.

После завершения программы выпускники получат сертификат международного образца от Бизнес-школы МИМ.

Журналистов приглашают осветить запуск учебной программы.

Дата и время: 7 октября, понедельник, в 9:30. Место проведения: помещение МИМа (г. Киев, вул. Шулявская, 10/12 В, аудитория 303).

Спикеры мероприятия:

• Виталий Дейнега, основатель БФ «Вернись живым».

• Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

• Ирина Тихомирова, Президент Бизнес-школы МИМ.

Про свою мотивацию участвовать в обучении также расскажут военные руководители. Дополнительная информация по телефону: (098) 202-28-28.