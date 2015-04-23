На въездах в Одессу снова заработают мобильные блокпосты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление-ЮГ» Сергей Братчук.

«Прежде всего, речь идет о предстоящей годовщине трагических событий в Одессе 2 мая. По данным группы «ИС – Юг», в ближайшее время будут предприняты попытки проникновения в регион разведывательно-диверсионных групп (прежде всего, со стороны Приднестровья), на которые возложены задачи по дестабилизации ситуации», - написал Братчук.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и предотвращения террористических актов, возобновлена и активизирована деятельность мобильных блокпостов, обеспечивающих контроль въездов в Одессу по всем направлениям. К данной работе, кроме специальных структурных подразделений, привлекаются силы общественных организаций и объединений, сформировавших Оперативный штаб патриотических сил.

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По данным Братчука, среди угроз, которым подвержены Одесская область и Одесса, эксперты отмечают использование спецслужбами РФ негативной социально-экономической ситуации и различных негативных информационных поводов для организаций акций протеста среди мирного населения.

Как ранее сообщала группа «ИС», среди угроз, которым подвержена Одесская область и Одесса, эксперты отмечают использова... Posted by Sergey Bratchuk on 23 квітня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, в Одессу для охраны общественного порядка во время майских праздников дополнительно привлекут 1 тыс. правоохранителей из других регионов Украины.

По данным Главного управления МВД в Одесской области, правопорядок в городе будут обеспечивать в общей сложности более 3,3 тыс. человек, включая 450 представителей общественных организаций.

Особо 2 мая усилят меры безопасности на Куликовом поле. Данную территорию будет охранять милиция, проход на площадь предполагается через рамки металлоискателей.

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2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.