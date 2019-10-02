Прокуратура объявила подозрение адвокату, который присвоил госпомещение на Банковой

Подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершей в 2002 году женщины, от ее имени продали помещение в Киеве.

В Киеве объявлено подозрение адвокату в присвоении государственного помещения на ул. Банковой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Столичной прокуратурой сообщено о подозрении адвокату, задержанному 1 октября при попытке незаконно продать помещение на ул. Банковой, которое является объектом государственной формы собственности стоимостью почти 5 млн гривень», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершей в 2002 году женщины, от ее имени продали помещение на ул. Банковой в Киеве, которое состоит на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью, в пользу подставного физического лица.

При этом, с 2003 года указанный объект недвижимости на законных основаниях арендует у государства общественная организация "Союз женщин Украины". «Поэтому в дальнейшем это обстоятельство адвокат решил использовать в своих корыстных интересах и через подставное лицо передал представителям общественной организации требование о необходимости освобождения арендуемого помещения или приобретении его за 130 тыс. долларов», - сообщили в прокуратуре.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Принимаются меры по установлению других участников преступления.