В центре Киева протестуют более тысячи шахтеров (фоторепортаж)

В акции протеста у административных зданий в центре Киева принимают участие более тысячи шахтеров.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

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“По нашим оценкам, шахтеров приехало чуть больше тысячи. В настоящее время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Милиция никого не задерживала”, - отметили в ГУМВД Украины в городе Киеве.