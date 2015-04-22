В центре Киева протестуют более тысячи шахтеров (фоторепортаж)
15:07, 22 апреля 2015Общество
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В милиции заявляют, что в настоящее время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
REUTERS
В акции протеста у административных зданий в центре Киева принимают участие более тысячи шахтеров.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
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“По нашим оценкам, шахтеров приехало чуть больше тысячи. В настоящее время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Милиция никого не задерживала”, - отметили в ГУМВД Украины в городе Киеве.
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