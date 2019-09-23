Благодаря украинцам в космосе может появиться «Планета мечтаний»

В NASA получили официальное обращение о проведении космической миссии «Промінь мрій».

Стали известны новые подробности космической миссии «Промінь мрій». Проект официально поддержало Министерство иностранных дел Украины.

Также 19 сентября представители Государственного космического агентства Украины отправили официальное письмо в NASA, в котором сообщили о деталях космической миссии и попросили поддержать идею предоставить одной из планет системы TRAPPIST-1 название - «Планета мечтаний».

Именно туда 28 сентября наши ученые впервые в истории отправят сигнал с закодированными в нем 100 тысячами детскими рисунками. Иллюстрации собирались больше года в рамках благотворительного проекта «Здійсни мрію» и теперь со скоростью почти в 300 000 км/с полетят к другой планетной системе, преодолев расстояние около 400 триллионов километров.

Цель проекта - показать детям, как их нарисованные на бумаге фантазии становятся частью большой вселенной, и вдохновить мечтать без границ.

В своем письме к NASA ученые попросили организацию провести экскурсию на объекты агентства для украинских детей, которые борются с тяжелыми болезнями.

«Мы разработали специальное программное обеспечение для преобразования детских рисунков в формат удобный для передачи в космос. Мы сможем отследить маршрут сигнала благодаря математическим моделям и расчетам: поскольку известна скорость света в вакууме, можно будет определить, где именно сейчас летит сигнал. Он будет распространяться в виде электромагнитных сигналов со скоростью света, а это примерно триста тысяч километров в секунду», - рассказывает Виктор Ожинский, руководитель Центра космических исследований и связи (г. Золочев, Львовская обл.). Так, например, можно вычислить, что за двое суток после запуска передний фронт сигнала будет уже на расстоянии 51840 миллионов километров.

Выйти на контакт с внеземными цивилизациями ученые пытаются десятилетиями.

«Можно уверенно сказать - это первая в 21 веке серьезная попытка наладить контакт с другими цивилизациями и передать им послание, что наш мир положительный, добрый и миролюбивый. И очень символично, что это делает именно Украина. Ведь наше государство, действительно «космическое», - говорит председатель Львовского астрономического общества Любовь Янкив-Витковская.

По ее словам, в космос можно отправлять сигналы любой длинны: инфракрасные, световые, ультразвуковые и т.д., но наиболее эффективные - электромагнитные волны, световые, радиоволны, так как они распространяются со скоростью света. Именно поэтому электромагнитный сигнал - наиболее оптимальный вариант передачи послания в космос. К тому же, ученые считают, что изображения воспринимаются лучше, чем тексты, ведь рисунки, жесты - это то, что объединяет все народы на планете Земля. И это то, что позволит нам найти общий язык с другими планетами. «Вероятно, существуют объекты или какие-то летающие аппараты неизвестных нам цивилизаций, которые смогут поймать этот луч быстрее, и есть надежда, что это произойдет даже через 10-20 лет. Надеемся, что внеземные цивилизации воспримут именно язык изображения», - комментирует Янкив-Витковская.

Почти полвека ученые со всего мира пытаются обнаружить активность внеземных цивилизаций.

«Время распространения сигнала к выбранной планетной системе составляет примерно 41 год. Это много по жизненным циклам человека, но это очень короткий промежуток времени по галактическим масштабам. Когда сигнал все же будет принят - его декодируют однозначно. Об этом говорит теория криптографии», - комментирует радиоастроном, астрофизик и заведующий отделом декаметровой радиоастрономии, Радиоастрономического института НАН Украины Олег Ульянов.

Напоминаем, что сигнал с сотней тысяч детских рисунков будет отправлен с радиотелескопа Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины, который находится в г. Золочев Львовской области. А 28 сентября на центральной улице Киева во время KYIV LIGHTS FESTIVAL состоится удивительное действо - художественная визуализация запуска сигнала.

Детские рисунки собирались в течение года во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія.

Проект «Здійсни мрію» стартовал 29 апреля 2016 во Всемирный день желаний. За время существования проекта осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Ведь чтобы у них были силы и энергия на борьбу, дети должны видеть не только больницы и слезы близких, но и мир, наполненный добром и радостью! Такие эмоции целебные, они положительно влияют и на жизненные показатели детей, и на процесс лечения.

Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ти не один». Кураторы проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер - Неля Шовкопляс. В команде проекта: журналисты ТСН, сотрудники 1+1 медиа, фонд «Ти не один», психологи, педагоги, художники, волонтеры, звезды, спонсоры и др.