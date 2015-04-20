Крымские ветераны-татары просят Путина восстановить ATR

"Вынужденное прекращение вещания крымскотатарских СМИ стало для нас, как и для всего крымскотатарского народа, большим ударом. Мы не знаем, как отвечать нашим внукам и правнукам на вопрос, кому могли помешать телевидение и радио на крымскотатарском языке", - отмечается в обращении, передает "Крым. Реалии".

В письме отмечается, что с начала 1990-х годов крымские татары возрождали свой язык, культуру и традиции.

"Так, почти 10 лет назад были созданы первые и единственные в мире телеканал ATR и радио «Мейдан», а затем и детский телеканал «Ляле» на родном крымскотатарском языке. Эти крымскотатарские СМИ часто и достойно рассказывали о героизме советского народа, победившего фашизм, о мужестве, проявленном, в том числе и крымскими татарами в рядах Красной армии. Благодаря телесюжетам и радиоэфирам, посвящённым тематике Великой Отечественной войны, подрастающее поколение крымских татар воспитывалось в патриотическом духе", - написали ветераны.

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Под обращением поставили свои подписи председатель Республиканской общественной организации крымских татар, инвалид войны 1 группы Нариман Казенбаш, ветеран 25 Чапаевской дивизии Шефика Абибуллаева, участник обороны Севастополя Аблямит Ибраимов, гвардии полковник, инвалид войны 1 группы Решат Садретдинов, участник Сталинградской битвы Рустем Меметов, участник боевых действий, инвалид войны 1 группы Усеин Фахриев, участник боевых действий в составе 51 армии Эдие Бурнашева, участник обороны Севастополя, инвалид войны 1 группы Хатидже Ислямова, партизан Крыма, участник боевых действий Нариман Меметов, узник фашистских лагерей Риза Ибрагимов, инвалид войны 1 группы Амза Мамутов.

Напомним, на полуострове закрыли крымскотатарский канал ATR.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что Госдума выделила средства на создание нового телеканала, где смогут работать только те журналисты, которые поддерживают присоединение полуострова к Российской Федерации.