Российский Совет по правам человека: Савченко вполне бодрая - BBC

Члены российского Совета по правам человека (СПЧ), посетившие в понедельник в тюрьме украинскую летчицу Надежду Савченко, сказали, что она была вполне бодрой, сообщает BBC Украина.

"Она вполне бодра, уверена в своей правоте", - сказал журналистам председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Сейчас вес Надежды Савченко составляет 60 кг, больше ничего относительно состояния здоровья мы комментировать не будем по просьбе Надежды Викторовны", - добавила член СПЧ Елизавета Глинка.

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Они также рассказали, что Савченко ждет писем, которые приходят с опозданием, поскольку проверяются российскими следственными органами.

Они добавили, что в СИЗО Надежда Савченко много рисует.

Ранее в этом месяце Савченко заявила, что полностью не прекратит голодовку, пока суд не закроет против нее дело или не изменит меру пресечения, хотя на последнем судебном заседании ей отказали в этом ходатайстве.

В то же время она сообщила, что раз в день или через день употребляет еду, чтобы являться на судебные заседания.