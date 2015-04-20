В Счастье задержали псевдоайдаровца из Чечни, который занимался разбоем - Москаль

Об этом на своем сайте сообщает в понедельник председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Как отмечается, в декабре прошлого года группа вооруженных преступников в камуфляже, представившись контрразведкой батальона "Айдар", совершила разбойное нападение на православный храм в Трехизбенке Новоайдарского района.

"Под видом проверки настоятеля храма на причастность к корректировке огня на пользу боевиков, преступники забрали 50 тысяч гривен церковных денег, видеокамеру и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

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По данным Москаля, впоследствии выяснилось, что руководил преступниками гражданин России, зарегистрированный в Чеченской республике, Руслан Арсаев.

"Он не числится в "Айдаре" официально (да и никакой контрразведки в этом подразделении нет), однако носил его нашивки, создал вместе с сообщниками организованную преступную группировку, так называемую "группу черных" и совершал преступления не только на Луганщине, но и в других областях Украины", - уточняет пресс-служба.

По словам Москаля, Арсаев принимал непосредственное участие в псевдополитических акциях в Киеве, например, пикетировал Минобороны и Генпрокуратуру в конце января этого года. В Хмельницкой области "группу черных" после одного из преступлений задержали, однако суд отпустил преступников на свободу под залог в 70 тысяч гривен.

На днях одну из частей "группы черных" (4 граждан Украины, уроженцев различных областей, а также Арсаєва) задержали на въезде в Счастье: преступники ехали на камуфлированной микроавтобусе с надписью "в/ч 0624" (прежнее обозначение батальона "Айдар") вместо номерных знаков .

У злоумышленников изъяли три незарегистрированных автомата Калашникова, кучу патронов, несколько гранат и охотничье помповое ружье, украденное во время разбоя в феврале этого года в Новоайдарском районе.

Так, в течение нескольких месяцев псевдовоенные беспрепятственно передвигались с кучей оружия по всей Украине на микроавтобусе с номерами несуществующей воинской части, совершали разбои, принимали участие в заказных политических акциях, а после задержания в Хмельницком даже были отпущены на свободу.

Одну из частей "группы черных" вместе с главарем задержали только в Счастье, поскольку правоохранители, имея оперативную информацию, уже ждали преступников на блокпосту. Сейчас с задержанными работают силовики.