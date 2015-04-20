Синоптики пообещали украинцам +22 и солнце к концу недели

С понедельника по среду, 20-22 апреля, ожидается в пределах 2-9 градусов тепла, ночью местами возможны заморозки 0-4 градуса. Однако с 23 апреля начнется потепление. Об этом сообщает «Оpogode».

В четверг температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла, 24-25 апреля она составит 12-19, на западе и юго-западе до 20-22 градусов выше нуля. В воскресенье, 26 апреля, ожидается 12-20 градусов тепла.

Дожди и местами мокрый снег еще пройдут в первую половину недели, 20, 21 и 22 апреля.

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С 23 апреля осадки в Украине прекратятся, будет преобладать сухая солнечная погода, лишь в субботу, 25 апреля, на севере и востоке, а 26 апреля на западе и востоке возможные небольшие дожди.

В Киеве влажная холодная погода будет преобладать в течение 20-22 апреля. А с четверга, 23 апреля, в столице осадки прекратятся и существенно потеплеет, от 10 до 19 градусов тепла.