18 апреля в Украине похолодает, ожидаются дожди (карта)

Об этом сообщает Гидрометцентр.

В центральных, восточных областях и карпатском регионе дожди, ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в восточных областях местами сильные дожди (на высокогорье Карпат с мокрым снегом), на остальной территории местами небольшой дождь.

Читайте такжеНа этой неделе в Украине мокрый снег и заморозки будут чередоваться с солнцем и +25

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 5-10°, в западных и северных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части местами 14-19°.