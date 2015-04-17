18 апреля в Украине похолодает, ожидаются дожди (карта)
14:01, 17 апреля 2015Общество
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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, температура до 19 градусов тепла.
Карта погоды на завтра / Укргидрометцентр
Об этом сообщает Гидрометцентр.
В центральных, восточных областях и карпатском регионе дожди, ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в восточных областях местами сильные дожди (на высокогорье Карпат с мокрым снегом), на остальной территории местами небольшой дождь.
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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 5-10°, в западных и северных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части местами 14-19°.
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