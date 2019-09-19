В пункте пропуска "Станица Луганская" ФСБшники пытались завербовать украинку

По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

В пункте пропуска "Станица Луганская" сотрудники ФСБ РФ пытались завербовать украинку.

Как говорится в сообщении СБУ в Facebook, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины.

Отмечается, что представители российской спецслужбы угрозами и шантажом пытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать разнообразную информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

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По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

В ведомстве отметили, что в связи с этим женщину не привлекли к уголовной ответственности.

"Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена наказывается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявила правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.