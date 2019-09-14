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Опрос украинцев о работе органов МВД: уровень доверия к гвардейцам вырос, в топе - спасатели

18:17, 14 сентября 2019
Общество
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Опрос украинцев о работе органов МВД / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова относительно уровня доверия украинцев к органам МВД, передает ТСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Так, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее из органов системы МВД доверие граждан – 64,2%. Уровень доверия к спасателям повысился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года.

Более половины опрошенных выразили доверие Национальной гвардии Украины – 64%. Уровень доверия к гвардейцам вырос на 14%.

Государственной пограничной службе доверяют 62%. Пограничникам сейчас доверяет на 10% больше граждан.

Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных. Уровень доверия повысился на 13,2%.

Общенациональное исследование провели в период с 6 по 11 сентября 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%. 

Ранее опрос "Рейтинга" показал, как украинцы оценивают работу президента, парламента и правительства. С июля рейтинг главы государства вырос в полтора раза.

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Теги: #МВД#опрос украинцев