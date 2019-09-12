Сколько украинцев довольны действиями Зеленского - результаты опроса (инфографика)

При этом по сравнению с июлем 2019 года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года.

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"71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

При этом по сравнению с июлем 2019 года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.

Ранее по результатам опроса сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский имеет самый высокий уровень поддержки среди опрошенных украинцев за первые 100 дней президентства по сравнению с предшественниками.